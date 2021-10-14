Руководство гродненской фирмы пыталось незаконно заработать на перевозке медкислорода

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Гродненской области совместно с региональным УДФР КГК пресек противоправную схему по перевозке медицинского кислорода, организованную должностными лицами коммерческого предприятия, сообщили БЕЛТА в КГК.

Предприятие оказывало услуги по перевозке медицинского кислорода для медучреждений Гродно, однако все документы по выполненным работам оформлялись от имени индивидуального предпринимателя, который применял упрощенную систему налогообложения. При этом предприниматель не имел для оказания подобных услуг ни автомобилей, ни работников соответствующей квалификации. В результате использования незаконной схемы коммерческая структура недоплатила более Br88 тыс. налогов.

Впоследствии незаконно полученные деньги были легализованы: за них должностные лица предприятия приобрели автомобильную стоянку для использования в коммерческой деятельности.

Возбуждены уголовные дела.-0-