Рыбак пострадал во время грозы в Барановичах

10 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичские спасатели пришли на помощь пострадавшему во время грозы рыбаку, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Несчастный случай произошел 9 июня на городском водоеме по ул. Наконечникова. В 20.15 в ГРОЧС позвонил мужчина и попросил помочь перевезти пострадавшего от удара молнии рыбака. "Он находится на берегу, в тяжелом состоянии", - уточнил звонивший. Работники ГРОЧС выехали к месту вызова. Там уже находилась бригада скорой помощи, которая не могла подъехать ближе из-за болотистой местности. Спасатели доставили медиков к пострадавшему. Ему на месте оказали помощь, а затем отвезли в больницу.

Как оказалось, двое местных жителей рыбачили из лодки, когда началась гроза. У одного из них зазвонил мобильный телефон. "Я помню только звук звонка, а дальше как будто провал. Когда очнулся, увидел своего друга за бортом, он уже начинал тонуть, но еще кое-как держался за край лодки. Я вытащил его из воды и попробовал привести в чувство, потом с трудом доплыл до берега и позвонил в МЧС", - цитирует очевидца происшествия газета "Наш край".

По словам мужчины, состояние его 27-летнего друга оценивается как средней степени тяжести.-0-