Рыбак провалился под лед на озере в Гомельском районе

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе на озере рыбак провалился под лед. Его спасли работники МЧС, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о том, что на водоеме в поселке Ипуть рыбак провалился под лед, поступило спасателям 28 марта в 16.54.

К прибытию работников МЧС пенсионер 1955 года рождения находился в 20 м от берега. Его ноги были в воде, и самостоятельно выбраться он не мог.

Спасатели помогли мужчине выбраться на берег и передали его медикам. После осмотра с предварительным диагнозом "переохлаждение" его госпитализировали.-0-