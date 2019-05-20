Рыбак умер на водохранилище в Барановичах

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах во время рыбалки на водохранилище Мышанка умер 58-летний местный житель, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел днем 19 мая. Два брата удили рыбу на водоеме поодаль друг от друга. Спустя время один из мужчин подплыл к другому и обнаружил его в лодке без признаков жизни.

Во время осмотра видимых телесных повреждений у мужчины не обнаружено. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-