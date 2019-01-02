Рыбак утонул на озере в Гродненском районе

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе на озере Локно утонул рыбак. Такую информацию Гродненская областная организация ОСВОД разместила в своих соцсетях, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел сегодня около 7.40 в агрогородке Озеры. "Под лед провалился мужчина 1967 года рождения. Самостоятельно выбраться из ледяного плена он не смог", - констатировали в ОСВОД. Мужчина ловил рыбу на льду, не имея при себе спасательного жилета, веревки.
"Рыбаку необходимо при себе иметь средства самоспасания, как минимум жилет. Кроме того, важно брать с собой на рыбалку так называемые ледовые штыри с заостренными наконечниками, соединенные между собой веревкой. С их помощью можно легко вытащить себя из полыньи", - обратили внимание спасатели.
Тем, кто увидел провалившегося под лед человека, они рекомендуют использовать для спасения лыжи, доски, палки, веревки, связанные брючные ремни. При этом не стоит подходить к полынье ближе, чем на 3-4 м. Когда пострадавший из нее выберется, не нужно к нему приближаться - лучше вместе медленно отползать на более прочный лед. Спасатели призывают не рыбачить в безлюдных местах, а родителей просят напомнить детям о том, что играть на льду опасно.-0-
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