Рыбак утонул в Барановичском районе

13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в водоеме утонул 40-летний мужчина, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Житель Барановичей утром 11 января отправился на рыбалку, после чего перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в МЧС. Также к поискам присоединились сотрудники Барановичской спасательной станции ОСВОД. Тело мужчины водолазы обнаружили только на следующий день примерно в 15 м от берега.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку, устанавливаются обстоятельства и причина гибели мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, погибший провалился под тонкий лед.-0-