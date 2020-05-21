Рыбак утонул в Ганцевичском районе

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21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в водоеме в Ганцевичском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Тело мужчины обнаружили сотрудники милиции в ночь на 21 мая на озере Красное вблизи железнодорожной станции Люсино. Погибшим оказался 58-летний житель агрогородка Русиновичи Ляховичского района. Несколько последних дней его разыскивали как без вести пропавшего.
Мужчина проживал один. О его исчезновении стало известно не сразу. Предполагается, что он приехал на озеро порыбачить и утонул. Ганцевичский РОСК проводит проверку.-0-