Рыбак утонул в Городокском районе

3 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Городокском районе утонул рыбак, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о необходимости помочь тонущим рыбакам на озере Сосно поступило спасателям днем 2 декабря. В 600 м от берега в воде находился мужчина. Лодки и второго человека видно не было.

Сотрудники МЧС совместно с местными жителями спасли 25-летнего молодого человека, которого с общим переохлаждением госпитализировали. Второго рыбака спасти не удалось.

Выяснилось, что сельчане с утра пошли на рыбалку. Выплыли по льду на деревянной лодке, однако она перевернулась и они провалились под лед, толщина которого была 2-3 см. Глубина озера - до 5 м.-0-