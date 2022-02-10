Рыбак утонул в Малоритском районе

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе под лед провалились два рыбака - один из них утонул, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Трагедия произошла сегодня в агрогородке Луково. Около 9 часов утра в Малоритский РОЧС сообщили, что на водохранилище "Луковское" два человека провалились в полынью. Один из них находился подо льдом, другой - на поверхности воды.

К моменту прибытия спасателей на место происшествия один из пострадавших рыбаков уже был на берегу. Как выяснилось, из воды 70-летнего мужчину вытащил житель деревни Новое Заболотье, который рыбачил неподалеку на лодке. Спасенного пенсионера госпитализировали.

Второго рыбака, жителя Бреста 1953 года рождения, спасти не удалось. Его тело обнаружили и извлекли из-подо льда в ходе поисковых работ.-0-