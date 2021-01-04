Рыбак утонул в Полоцком районе

4 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина утонул во время рыбалки в Полоцком районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Трагедия произошла днем 3 января. 56-летний житель Полоцка рыбачил на озере Яново, в какой-то момент мужчина провалился под лед. Через некоторое время тело нашли в полынье местные жители и позвонили в МЧС.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрошены родственники погибшего, проводится проверка.-0-