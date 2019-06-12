Рыбак утонул в Припяти под Мозырем

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ОСВОДа достали тело мужчины 1963 года рождения из реки Припять в Мозырском районе 11 июня, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Костюченко.

В течение дня житель Мозыря вместе с другом рыбачили с берега в районе автомобильного моста возле деревни Новики. Затем он предложил приятелю поплавать, однако тот отказался. Поплыл один. Преодолев 6-7 м, ушел под воду.

Напарник по рыбалке набрал номер экстренных служб. В течение 30 минут спасатели ОСВОДа достали мужчину из воды. Точная причина смерти будет названа по результатам экспертизы.

Ведущий специалист подчеркнул, что организм каждого человека по-разному воспринимает перепад температур при перемещении с суши в воду. В некоторых случаях окунание после длительного пребывания на солнцепеке может привести к трагедии. Сергей Костюченко также порекомендовал жителям региона не преувеличивать свои возможности, "В первую очередь нужно думать о безопасности, ни в коем случае не рисковать. Желательно плыть вдоль берега, на мелководье, чтобы в любую минуту стать на ноги и почувствовать грунт. Разумеется, находясь у воды, необходимо соблюдать все правила безопасного поведения", - добавил он.-0-