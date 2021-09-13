Рыбак утонул в Столинском районе

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе во время рыбалки утонул местный житель, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Житель рабочего поселка Речица 1978 года рождения 7 сентября отправился на рыбалку на реку Припять в районе деревни Стахово. Домой мужчина так и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились в милицию.

Все эти дни работники Столинской спасательной станции вели поиски пропавшего рыбака. В полдень 12 сентября его тело на поверхности воды в реке обнаружили жители деревни Коробье.

Причины смерти мужчины определит судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия.-0-