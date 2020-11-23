Рыбак выпал из лодки и утонул в Пинском районе

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23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе мужчина утонул во время рыбалки, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.
Случай произошел 21 ноября вблизи деревни Березцы. Двое мужчин рыбачили из лодок на местном водоеме. В какой-то момент пинчанин 1963 года рождения пропал из поля зрения знакомого. Заподозрив неладное, тот обратился к спасателям. Около 22.00 работники МЧС обнаружили тело утонувшего рыбака.
В ОСВОД обратили внимание на то, что погибший грубо нарушил технику безопасности - рыбачил из лодки без спасательного жилета. Обстоятельства произошедшего устанавливает следствие.-0-