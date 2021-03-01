Рынок горел в Новополоцке

1 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке спасатели ликвидировали пожар на рынке "Дисна" ОАО "Новополоцкбыт", сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на торговом объекте по ул.Блохина поступило 28 февраля в 23.59. Было задымление в здании крытого рынка. До приезда спасателей ликвидировать возгорание в торговом павильоне с помощью огнетушителей пытался сторож, однако самостоятельно справиться у него не получилось. Мужчина покинул горящий объект. Он не пострадал.

Огнем в здании рынка повреждено восемь торговых павильонов, в четырех из них сгорело имущество и торговое оборудование.

Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-