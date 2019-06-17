С базы Толочинского района похитили 2 т запчастей для ж/д путей

17 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители по горячим следам раскрыли кражу запчастей для железнодорожных путей с одной из баз Толочинского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Заработать на казенном имуществе решили двое жителей Орши. К участию в преступлении привлекли сторожа базы. Вместе они вынесли с территории предприятия около 2 т фрагментов рельс и накладок на них. Сбыть украденное злоумышленники не успели: сотрудники милиции смогли оперативно раскрыть преступление. Похищенные запчасти для железнодорожных путей возвращены.

В отношении всех участников преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК (кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище), которая предусматривает до 4 лет лишения свободы.-0-