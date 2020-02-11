С машины у МКАД свалился крупный груз

Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня с машины в районе пересечения Логойского тракта и МКАД свалился груз, ожидается кран, чтобы его убрать. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
"Грузовая машина при подъеме с Логойского тракта на МКАД утеряла груз. В результате было повреждено дорожное полотно. В настоящее время одна из полос перекрыта", - проинформировали в ГАИ. Сейчас ожидается кран, чтобы убрать груз с дороги.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение легкового транспорта не остановлено.-0-