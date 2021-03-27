С начала акций протеста в Гродненской области возбуждено 15 уголовных дел за нарушение общественного порядка

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала акций протеста в Гродненской области возбуждено 15 уголовных дел по ст. 342 УК Беларуси, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Обвиняемыми в совершении преступлений признаны более 18 человек. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на три года.

Начальник УСК по Гродненской области Эдуард Малиновский предостерег жителей региона от участия в несанкционированных массовых мероприятиях: "В последнее время в сети интернет все чаще размещаются призывы принять участие в том или ином массовом мероприятии - собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации. Хочу разъяснить, что участие в такого рода несанкционированных массовых мероприятиях чаще всего влечет за собой привлечение к ответственности. Поддавшись на подобные призывы, граждане нарушат законодательство Республики Беларусь".

Следственный комитет напоминает, что ответственность за организацию и участие в несанкционированном массовом мероприятии предусмотрена ст. 24.23 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Совершение этих действий влечет наложение административного взыскания в виде предупреждения или штрафа в размере до 200 базовых величин, или административного ареста до 30 суток. К ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий могут привлекаться не только организаторы, но и их участники.

В ведомстве также обратили внимание родителей на имеющиеся риски, при которых подростки могут стать участниками несанкционированных мероприятий. "В силу несформированной жизненной позиции ваши дети наиболее уязвимы, не осознают степень опасности и могут быть подвержены влиянию со стороны недобросовестных граждан. Мы призываем родителей внимательно посмотреть, какими интересами живут их дети, в том числе на просторах сети интернет. Возможно, именно это поможет уберечь их от необдуманных поступков", - говорится в сообщении.-0-