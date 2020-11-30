30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года на дорогах Минского района погибли 16 пешеходов, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Все чаще в Минском районе в темное время суток встречаются пешеходы, которые грубо нарушают правила дорожного движения: не используют светоотражающие элементы, в состоянии алкогольного опьянения двигаются по краю дороги, бывали случаи, когда местом для отдыха выбирали проезжую часть. Зачастую это заканчивается плачевно", - рассказали в УВД.

Так, 30 ноября около 1.30 сотрудники ОГАИ Минского РУВД при съезде с МКАД на проспект Победителей заметили сидевшего на обочине пешехода. Остановившись, инспекторы подошли к мужчине и помогли ему подняться. Как выяснилось, нарушителем оказался 52-летний житель поселка Ждановичи. Результат освидетельствования показал 2,38 промилле. "Мужчину привлекли к административной ответственности. Для безопасности инспекторы обозначили мужчину световозвращающим элементом, после чего доставили его домой. Убедившись, что мужчина благополучно зашел в здание, инспекторы продолжили нести службу", - добавили правоохранители.-0-