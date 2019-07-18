С начала года пресечены 24 попытки дачи взятки сотрудникам органов внутренних дел

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники органов внутренних дел с начала этого года пресекли 24 попытки дачи им взятки, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Министерства внутренних дел.

Так, в Гомеле задержанный пьяный водитель пытался уговорить сотрудника ГАИ не оформлять протокол и решить вопрос по-другому. В качестве альтернативы он предложил милиционеру Br50. Предупреждение о грозящей уголовной ответственности за попытку дачи взятки водитель всерьез не воспринял.

Подобным способом попытался уйти от наказания и житель города Березовка Лидского района. Ранее судимый за угон и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения гражданин вновь попался пьяным за рулем. Чтобы не доводить дело до очередного суда, нарушитель попробовал полусотней рублей откупиться от инспектора ДПС.

В Гродно индивидуальный предприниматель, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение сроков регистрации огнестрельного оружия, пытался дать взятку старшему инспектору по разрешительной работе Ленинского РОВД прямо в служебном кабинете.

В отношении всех этих граждан возбуждены уголовные дела.

Как отметил начальник Главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин, чаще всего к такому способу решения вопросов прибегают нетрезвые водители и те, у кого нет прав на управление транспортным средством.

Желающие избежать административной ответственности порой не осознают, что намерение договориться с сотрудниками милиции с помощью взятки приводит к уголовной ответственности. Наказание за совершение такого преступления серьезное - вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Повторная дача взятки грозит лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД также тщательно проверяют и поступающую информацию о фактах получения взяток милиционерами. "Если сведения подтверждаются, однозначно принимается решение об увольнении нечистых на руку сотрудников, а материалы проверок направляются в подразделения Следственного комитета", - отметили в МВД.-0-