19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Беларуси совершено 168 краж велосипедов. За аналогичный период 2020-го - 239, а за весь прошлый год - более 2,5 тыс., сообщили БЕЛТА в МВД.

Недавно столичные милиционеры задержали ранее судимого 28-летнего минчанина, который из общего коридора многоквартирного дома похитил велосипед. При этом, как оказалось, за предыдущие два месяца таким же образом он выкатил восемь чужих велобайков стоимостью от Br150 до Br500.

С наступлением весны традиционно в сводках милиции все чаще встречаются факты краж велосипедов. По словам начальника организационно-аналитического управления МОБ МВД Вадима Петыша, причины из года в год не меняются. "Более половины краж обусловлены беспечным отношением владельцев к сохранности своего имущества. Некоторые считают достаточным просто оставить велосипед под окном дома. Недобропорядочным гражданам это только на руку. Продать похищенный велосипед довольно легко. Не убедившись, что вещь по праву принадлежит продавцу, некоторые все равно покупают ее. Понять, что покупаете ворованный велосипед, нетяжело: в большинстве случаев похитители просят небольшие деньги, когда реальная стоимость такого имущества в разы больше", - рассказали в ведомстве.

В МВД напомнили: покупая краденое, гражданин рискует остаться и без этой вещи, и без компенсации за нее, а также может быть привлечен к уголовной ответственности по ст.236 УК (приобретение или сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем). Ответственность за это преступление - до 6 лет лишения свободы со штрафом.

"Если бы владельцы велосипедов не относились столь беспечно к своему двухколесному транспорту, краж было бы в разы меньше. Ведь наличие даже самого простого троса или защитного устройства увеличивает шансы того, что вор пройдет мимо и попытается найти другой незащищенный объект. Лучше всего использовать трос толщиной не менее 0,6 см. Велосипед необходимо закреплять за колесо и раму, а если длина троса позволяет, то за раму и оба колеса. А в целом надежность охраны велобайка обеспечивается только тогда, когда он всегда под наблюдением хозяев или в поле зрения видеокамер", - говорится в сообщении.

Если все же велосипед украли, надо немедленно обратиться в милицию, запомнить место, где это случилось, постараться найти свидетелей происшествия и записать номера их телефонов и адреса. Каждый велопохититель должен знать: за кражу чужого имущества предусмотрена ответственность по ст.205 УК.-0-