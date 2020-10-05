5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Гродненской области на производстве погибли 15 человек. Следователи проанализировали основные причины и условия, способствовавшие несчастным случаям, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

За 8 месяцев 2020 года на территории Гродненской области в результате несчастных случаев на производстве погибли 15 человек (за аналогичный период 2019 года - 13) и тяжело травмированы 50 работников (54). В результате проведенных проверок по травмированию на производстве возбуждено 15 уголовных дел по различным статьям УК.

"Одной из основных причин производственного травматизма по-прежнему является ненадлежащее выполнение служебных обязанностей по охране труда. Не уделяется должное внимание контролю за безопасностью производственного процесса и безусловному выполнению нормативных и технических документов, его регламентирующих", - отметила Инна Позняк.

В частности, продолжается расследование в отношении инженера одной из подстанций региона. Он допустил к ремонту системы охлаждения синхронного компенсатора бригаду из 6 человек, однако должным образом безопасность не обеспечил. Произошла утечка водорода, его взрыв, люди получили травмы.

В начале года травмы получил работник торфоперерабатывающего предприятия в Лидском районе. Начальник смены допустил его к работе по очистке оборудования, при этом подача электропитания отключена не была.

Берестовицким РОСК возбуждено уголовное дело в отношении бригадира производственной бригады. В апреле 2020 года из-за неправильной эксплуатации взорвался котел, пострадал животновод. Мужчина не имел необходимой квалификации, не прошел обучение, но был допущен к этой работе.

А в Новогрудском районе фигурантом углового дела стал прораб строительной организации, занимавшейся монтажом деревянных настилов на крыше молочно-товарной фермы. Один из плотников наступил на световое окно в кровле и провалился внутрь. Мужчина погиб. Выяснилось, что прораб не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты, не оградил территорию опасной зоны. Кроме того, работник был пьян.

Инна Позняк отметила, что одним из основных факторов несчастных случаев остается пренебрежение, а порой и полное игнорирование самими пострадавшими законодательства об охране труда. "По результатам проверок установлено, что в 39% случаев от общего количества происшествий с тяжелым исходом вина нанимателя в какой-либо форме отсутствовала", - рассказала она.

В Слонимском районе травмы получил рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Мужчина упал с навеса зерносушильного комплекса, на демонтаже которого работал. Выяснилось, что на высоту в 5,5 м он поднялся вместе с коллегой по собственной инициативе. Прораба дожидаться мужчины не стали, как и использовать средства индивидуальной защиты.

"По-прежнему обращает на себя внимание большое количество фактов травмированная работников на производстве в состоянии алкогольного опьянения", - отметила Инна Позняк. С начала года выявлено 10 подобных фактов.

В Вороновском районе с высоты упал каменщик. Мужчина страховочный пояс в работе не использовал. Освидетельствование выявило у него 1,3 промилле алкоголя.

Информация о фактах производственного травматизма направлена УСК по Гродненской области в облисполком для изучения и реагирования. Предлагается не только принять дополнительны меры по охране труда, но и стимулировать работников за надлежащее их выполнение.-0-