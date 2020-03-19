С начала года в Минске от употребления наркотиков умерли два человека

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За два месяца 2020 года в Минске возбуждено 9 уголовных дел за действия с наркотиками и психотропами, которые повлекли по неосторожности смерть человека. В январе-феврале в столице от наркотиков умерли два человека. Об этом в программе "Причины и следствие" в эфире "Радио Минск" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас фиксируются случаи гибели граждан от употребления наркотиков и психотропных веществ. За два месяца 2020 года в Минске возбуждено 9 уголовных дел по ч.5 ст.328 УК - то есть за действия с наркотиками и психотропами, которые повлекли по неосторожности смерть человека. В 2019 году за январь-февраль не было ни одного такого уголовного дела, - рассказала Юлия Гончарова. - Семь из девяти человек умерли в декабре 2019-го, еще два человека - в январе 2020 года".

Юлия Гончарова рассказала о двух случаях. 26 января на лестничной площадке дома на ул.Голодеда было обнаружено тело мужчины. Работала следственно-оперативная группа, проводилась судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам было установлено, что мужчина умер от употребления метадона. Сейчас правоохранители выясняют, кто причастен к продаже наркотика.

Подобный случай в Заводском районе столицы не единственный - в частном доме на ул.Зимней также обнаружили тело мужчины. Заключение экспертизы показало, что смерть наступила от употребления альфа-PVP. Возбуждено уголовное дело.

Общее количество наркопреступлений в столице снижается. По ст.328 УК в январе-феврале в стране зарегистрировано свыше 580 преступлений, из них 163 в Минске. В прошлом году за тот же период в столице было возбуждено 291 дело.-0-