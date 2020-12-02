С начала года в Минске под колесами авто погибли 16 человек

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 11 месяцев в Минске зарегистрировано 213 ДТП с участием пешеходов. В этих авариях 209 человек получили травмы, 16 погибли. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Пешеходный переход - одно из самых опасных мест на дороге. Подъезжая к нему, водители должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешеходам.

Для пешеходов самый надежный вариант - установить зрительный контакт с водителем и только после этого пересекать дорогу. Не стоит пренебрегать световозвращающими элементами.

"К сожалению, иногда пешеходы сознательно нарушают ПДД, перебегая улицу вне установленных для этого мест, внезапно выходят на проезжую часть из-за транспортных средств, ограничивающих обзор водителю. Так, за 2020 год по вине самих пешеходов допущено 71 ДТП, при этом травмированы 64 человека, погибли 10. Бывают ситуации, когда водитель при повороте наезжает на человека. В связи с этим нельзя забывать: при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть. Выбирайте безопасную скорость движения, избегайте резких торможений и маневров", - рассказали в ГУВД.

Также Госавтоинспекция напоминает: дети - самые непредсказуемые участники дорожного движения. Водитель должен воспринимать нахождение ребенка даже у края тротуара как сигнал об опасности. Родителям же необходимо постоянно уделять внимание досугу детей, не оставлять малолетних без присмотра, ежедневно напоминать о мерах безопасности и правилах поведения на улице. Так, за 2020 год из 48 дорожно-транспортных происшествий в 31 пострадали дети-пешеходы.

Ведется постоянная профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Чтобы трагедий на дорогах случалось как можно меньше, водителям и пешеходам нужно соблюдать все предписанные правила и относиться друг к другу с уважением.-0-