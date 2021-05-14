14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года зафиксировано свыше 120 случаев интернет-вымогательств. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"За последние три года в Беларуси увеличилось количество интернет-вымогательств. Если в 2018 году было зафиксировано 109 случаев, то в этом году в милицию обратились уже больше 120 человек, потерпевших от незаконных требований", - говорится в сообщении.

Ежедневно в милицию обращаются десятки потерпевших от действий мошенников в интернете. Как правило, злоумышленники вымогают у своих жертв деньги взамен на тайну интимных фотоснимков, которые потерпевшие сами высылают в переписке или хранят в соцсетях. Людей обманывают "банковские работники", "правоохранители", "продавцы и покупатели" на онлайн-барахолках. Фишинг и вишинг не просто новомодные термины - они стали постоянными спутниками цифрового века. Чтобы не попасться на уловки аферистов, нужно повышать свою информационную грамотность, держать ухо востро и все манипуляции в интернете подвергать сомнению.-0-