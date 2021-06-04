4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала летних каникул под колесами машин оказались трое детей. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Вечером 31 мая на Партизанском проспекте 7-летняя девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода и водитель "Киа" не успел затормозить. Кроме того, в одном из столичных дворов легковушка сбила 2-летнего ребенка, когда тот выбежал из-за припаркованных машин. А в Минском районе водитель "Рено" столкнулся с 15-летним велосипедистом, когда тот выезжал на дорогу. Все дети получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

С начала года на дорогах страны семеро детей погибли, более 130 получили травмы. "Только в Минске число дорожных аварий, в которых пострадали дети, увеличилось на 90%", - отметила Ольга Чемоданова.

"Как правило, детский травматизм увеличивается с началом летних каникул, поэтому водителям следует быть особенно осторожными не только на дорогах, но и во дворах. Из-за маленького роста детей не видно за припаркованными машинами - в любой момент под колеса может выбежать ребенок. Настоятельно рекомендуем напомнить ребенку о безопасности при катании на самокатах и велосипедах, а взрослым не забывать о бустерах и автокреслах при перевозках несовершеннолетних", - резюмировала пресс-секретарь.-0-