С начала уборочной в Могилевской области возбуждено 4 уголовных дела против аграриев за хищения и взятки

28 июля, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. С начала уборочной кампании правоохранители Могилевской области провели 247 мониторингов объектов хранения товарно-материальных ценностей. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

"По результатам мониторингов руководителям организаций направлено 87 представлений, из них 11 - по фактам разукомплетования сельхозтехники, - отметили в отделении информации. - Проведено почти 1,4 тыс. инструктивных бесед с работниками сельхозорганизаций и 170 выступлений в трудовых коллективах по тематике сохранности урожая, предотвращения фактов противоправных действий в период уборочной кампании, а также предупреждения нахождения посторонних лиц на полях во время уборочных работ".

В каждом районе организованы ночные мобильные группы для мониторинга работы сторожевой охраны. Ими выявлено 8 фактов отсутствия сторожей на рабочих местах. Десять работников АПК, в том числе 2 сторожа, находились на рабочем месте и в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения. В рамках ведения административного процесса на сегодня изъято 90 л нефтяного топлива. В двух районах области установлены факты разукомплектования 15 единиц сельхозтехники.

С начала уборочной возбуждено 4 уголовных дела по фактам хищения минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов и получения взятки от представителей коммерческих структур. Так, руководитель одного из сельхозпредприятий Чаусского района за благоприятное решение вопроса об осуществлении оплаты за ранее произведенный ремонт сельхозтехники получил от ИП в качестве взятки Br350. Он также планировал получить еще Br4550, однако был задержан сотрудниками милиции. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении механизатора одного из предприятий Климовичского района. Мужчина совершил хищение 169 л топлива на общую сумму Br317.

Как отметили в УВД Могоблисполкома, во время уборочной кампании органы внутренних дел мобилизованы на пресечение посягательств на имущество сельскохозяйственных организаций. Они изучают готовность техники и сопровождают ее на поля во избежание ДТП, предотвращают преступления и правонарушения в сфере АПК, следят за сохранностью урожая, выявляют факты бесхозяйственности и различные недостатки, связанные с проведением сельхозработ.-0-