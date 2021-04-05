С новостройки в Минске сорвалась люлька с двумя рабочими

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при проведении строительных работ оборвалась люлька с двумя рабочими. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 12.28 на номер 101 от очевидца поступила информация о падении человека со строительной люльки с новостройки в Минске. К месту вызова были направлены работники МЧС.

По прибытии к месту вызова на земле был обнаружен человек без признаков жизни и висящая строительная люлька на одном тросе. "В ходе разбирательства установлено, что около 12.20 на территории многофункционального комплекса при проведении работ по установке декоративных элементов здания в многоквартирном 25-этажном жилом доме произошло падение с высоты 18-го этажа из строительной люльки. Работы проводили двое подсобных рабочих. Одного из них из наклонившейся строительной люльки извлекли рабочие до прибытия подразделений МЧС. Он не пострадал. После осмотра второго человека бригадой скорой медицинской помощи была констатирована его смерть", - рассказали в МЧС.

Как добавили в Следственном комитете, следователи работают на месте происшествия возле одного из домов на территории жилого комплекса "Минск Мир". Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-