Садовый инструмент на Br62 тыс. пытались незаконно ввезти через "Козловичи"

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" задержана крупная партия электрического и механического садового инструмента, которую нелегально пытались ввезти в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Грузовой автомобиль DAF под управлением гражданина России следовал из Италии. Для проверки соответствия заявленных в документах сведений фактически перемещаемому товару автопоезд направили на таможенный осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Выяснилось: в грузовике было на четверть больше товара, чем указано в товаросопроводительных документах. Подтвердил это и последующий таможенный досмотр: в полуприцепе перемещалось 350 единиц незадекларированного инструмента для садовых работ. По предварительной оценке, стоимость незаконно ввозимого груза превысила Br62 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс по ч.1 ст.15.5 КоАП. Российскому перевозчику грозит штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-