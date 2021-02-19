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19 февраля 2021, 10:48

Самая крупная сумма взяток в истории Беларуси - на скамье подсудимых топ-менеджеры Белгазпромбанка

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается суд над топ-менеджерами ОАО "Белгазпромбанк", передает корреспондент БЕЛТА.

Открытое судебное разбирательство по уголовному делу проходит в суде Московского района Минска. Сегодня третий день судебного заседания. Первым в суде начали зачитывать обвинение Виктору Бабарико. На это ушло более пяти часов. Сегодня прокурор продолжит зачитывать обвинение бывшему заместителю председателя правления Белгазпромбанка Дмитрию Кузьмичу.

Всего на скамье подсудимых восемь человек - Бабарико В.Д, Задойко А.М., Бадей К.Г., Шабан С.В., Кузьмич Д.М., Ильясюк А.П., Добролет С.М., Кобяк В.А. Семеро из них находятся под стражей, один - под домашним арестом. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми - Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком - заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.​

Согласно обвинению, занимая должность председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" и пост председателя комитета по управлению активами и пассивами этого банка, Виктор Бабарико создал устойчивую группу из числа должностных лиц банка с целью длительного, неопределенного по продолжительности совершения преступления. Деятельность преступной группы продолжалась с 1 января 2004 года по 11 июня 2020-го, до момента пресечения противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. За это время незаконным путем получено не менее Br30,5 млн.

Совместная преступная деятельность выразилась в систематическом принятии самим Бабарико и другими участниками преступной группы для себя и близких взяток в особо крупном размере, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым ими должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц действий, связанных с заключением и исполнением кредитных и иных договоров между ОАО "Белгазпромбанк" и различными белорусскими субъектами хозяйствования.​

Как стало также известно, в период с 10 ноября по 27 декабря 2018 года для придания правомерности владения, пользования и распоряжения денежными средствами, заведомо полученными преступным путем, Виктор Бабарико совершил финансовые операции по приобретению расположенных в Минске двух капитальных строений на сумму свыше Br1 млн и другого имущества.

Во время оглашения обвинения Бабарико стали известны интересные факты дела. В частности, названы коммерческие структуры, которые использовались для вывода взяток за рубеж. К слову, в деле фигурирует и хорошо известный латвийский банк ABLV, причастный к отмыванию денег и финансированию терроризма. Для вывода за рубеж денег, полученных незаконным путем, преступная группа использовала счета, открытые именно в этом банке.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шестеро других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.-0-

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