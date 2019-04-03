Самодельный трактор перевернулся в Лельчицком районе, погибла женщина

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе перевернулся самодельный трактор, пострадавшая при ДТП женщина скончалась. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси.
Авария произошла в деревне Острожанка 2 апреля около 20.40. По сельской улице на самодельном тракторе ехал 34-летний житель Лельчицкого района. За рулем мужчина был без водительского удостоверения - лишен в 2016 году из-за езды в нетрезвом виде. "На прямом участке дороги он выехал на встречную полосу, после чего попытался вернуть трактор на свою полосу. Он резко повернул рулевое колесо вправо и трактор опрокинулся. В результате ехавшая с мужчиной 30-летняя жена получила телесные повреждения", - рассказали в ГАИ.
Однако никто из участников ДТП в учреждение здравоохранения сразу после аварии не обращался. "Водитель доставил пострадавшую домой, где и была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшими медработниками в 22.15 была констатирована смерть потерпевшей", - проинформировали в ГАИ.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.-0-
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