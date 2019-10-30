Самогонное производство организовал в сарае житель Ошмянского района

30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В сарае у жителя Ошмянского района обнаружили самогонный аппарат, а также сырье и готовый продукт. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Производство самогона в деревне Погири было ликвидировано во время рейдовых мероприятий. В сарае одного из местных жителей был обнаружен аппарат, 12 л готового самогона и свыше 240 л браги.

"Мужчина 1973 года рождения заявил, что собирался употребить весь алкоголь самостоятельно", - отметили в милиции. Ранее он к административной ответственности не привлекался.

Сейчас Ошмянский РОВД проводит проверку.-0-