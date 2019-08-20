Самогонный аппарат и 235 л браги изъяли у жителя Гомеля

20 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры обнаружили дома у гомельчанина самогонный аппарат и 235 л браги, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
Точку самогоноварения обнаружили во время специального комплексного мероприятия "Правопорядок". Сотрудники Железнодорожного РОВД Гомеля получили информацию о нарушении антиалкогольного законодательства. При осмотре домовладения 73-летнего пенсионера милиционеры обнаружили 235 л браги, в одном из помещений нашли и самодельный самогонный аппарат. Изъятую жидкость отправили на экспертизу. Ранее гомельчанин уже привлекался к административной ответственности за изготовление самогона и браги.
Гомельские правоохранители выявили еще одно нарушение антиалкогольного законодательства: на улице Курчатова 50-летняя женщина реализовала спиртосодержащую жидкость. По этому факту также проводится экспертиза.
В УВД напомнили, что по номеру горячей линии 8 (0232) 46-44-44 можно сообщить о фактах незаконного производства и местах продажи алкогольной продукции, в том числе домашнего изготовления, распития спиртного в общественных местах, незаконного оборота и потребления наркотических средств.-0-
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