Самогонный аппарат и брагу изъяли у жителя Молодечненского района

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самогонный аппарат и брагу изъяли милиционеры у жителя Молодечненского района. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Информация о самогонном бизнесе в деревне Кучки Молодечненского района в милицию поступила от местных жителей. Чтобы проверить достоверность полученных сведений, правоохранители прибыли в населенный пункт. Информация сельчан подтвердилась. В бане на одном из приусадебных участков был обнаружен самогонный аппарат, а в трех полимерных емкостях находилось чуть менее 2 т браги. "Шеф-поваром" оказался 32-летний житель деревни. Интересен тот факт, что самогонную лабораторию мужчина оборудовал не у себя на подворье, а на участке знакомого сельчанина. По словам бутлегера, по договоренности он присматривал за соседским участком", - рассказали в УВД.

Владелец агрегата пояснил, что самогон варил исключительно для себя. Как долго здесь работал мини-завод, пока можно только догадываться. В настоящее время сотрудниками Молодечненского РОВД проводится проверка.

Самогонный аппарат был демонтирован и изъят, полуфабрикаты конфискованы. Образцы спиртосодержащей жидкости направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято правовое решение. Что примечательно, в 2018 году мужчина уже привлекался к ответственности за самогоноварение. Тогда изъяли более 30 л готового продукта, несколько тонн браги и самогонный аппарат. Как показала практика, урока сельчанин так и не извлек.-0-