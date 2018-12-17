Самогонный мини-завод ликвидировали в Беловежской пуще

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мини-завод по изготовлению самогона организовал в Беловежской пуще житель Свислочского района. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Производство было налажено в лесу неподалеку от одной из деревень Свислочского района. Сотрудники милиции изъяли 115 л самогона и более 4 тыс. л браги.

"На месте был задержан мужчина 1972 года рождения. Он пояснил, что самогон изготавливал для свадьбы сына. Однако, учитывая, в каких масштабах было организовано дело, искренность его слов вызывает сомнения", - отметили в пресс-службе УВД.

В отношении самогонщика начат административный процесс. Ему грозит штраф, а также конфискация аппарата, полуфабрикатов и изготовленного спиртного.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома