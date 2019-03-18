Самогонный мини-завод обнаружили в Беловежской пуще

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. На территории Беловежской пущи сотрудники милиции обнаружили мини-завод по изготовлению самогона, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В рейдовом мероприятии участвовали сотрудники Пружанского РОВД и ОМОНа УВД совместно с коллегами из Свислочского РОВД. Незаконное производство было обнаружено в лесу вблизи деревни Гурчины Свислочского района Гродненской области. Там находилось 3,6 тыс. л самогонной браги. Мини-завод изъят и передан сотрудникам Свислочского РОВД, брага уничтожена. Проводится проверка.

С начала года сотрудники милиции Брестской области изъяли 37 самогонных аппаратов, уничтожили 340 л самогона и почти 7,5 тыс. л браги.-0-