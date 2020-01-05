Самосвал ушел под воду в карьере возле Витебска

На месте происшествия. Фото МЧС
5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самосвал ушел под воду в карьере "Гралево" в Витебском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Данные о происшествии поступили в МЧС 4 января в 14.10. По предварительной информации, при разгрузке карьерного самосвала БелАЗ-7540А произошло обрушение целика скальной породы под задними колесами, в результате чего автомобиль погрузился в воду. Пострадавших нет.
Для извлечения самосвала из воды привлечены 16-тонный кран и шагающий экскаватор, задействованы водолазы ОСВОДа. Причины происшествия выясняются.-0-
Фото МЧС