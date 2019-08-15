Саперы обследовали обнаруженный в районе минской Комаровки чемодан: он не представляет угрозы

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемодан, который был обнаружен сегодня утром на ул.Кульман в районе Комаровки, обследован. Угрозы он не представляет. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Внутри находились личные вещи его хозяина, который также установлен", - добавила Ольга Чемоданова.
Сообщение о бесхозном чемодане поступило в ГУВД Мингорисполкома. На месте работали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Эвакуация людей не потребовалась.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2819 BYN
|2.279 BYN
|2.283 BYN
|USD
|2.0415 BYN
|2.044 BYN
|2.047 BYN
|RUB
|3.1296 BYN
|3.095 BYN
|3.105 BYN