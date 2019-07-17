Саперы уничтожили 24 снаряда из военного дота в Пинске

17 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске саперы уничтожили 24 снаряда времен Великой Отечественной войны, которые хранились в доте, рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.
Как сообщалось, в одном из дворов на улице Брестской рабочие благоустраивали территорию, выполняли строительно-земляные работы. Во время демонтажа дота мужчины нашли пять артиллерийских снарядов времен войны. О находке проинформировали милицию, затем на место происшествия вызвали саперно-пиротехническую группу в/ч 7404 из Барановичей.
Обследовав фортификационное сооружение, специалисты в общей сложности обнаружили 24 артснаряда калибра 76 мм, 75 мм и 45 мм советского и немецкого производства, а также три взрывателя. Боеприпасы уничтожены.-0-
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