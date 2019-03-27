Сбежавшая из Барановичской больницы школьница нашлась

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение пропавшей 26 марта в Барановичах 13-летней школьницы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
"Девочка нашлась. Сотрудники розыска установили ее местонахождение: школьница гуляла по городу вместе с подругой, у которой и ночевала. Сейчас с ней работают сотрудники милиции", - рассказал Сергей Дученко.
Как сообщалось, девочку 25 марта изъяли из семьи как находящуюся в социально опасном положении и поместили в детскую городскую больницу, откуда она сбежала на следующий день около 17 часов в неизвестном направлении. Ранее из дома несовершеннолетняя не уходила.-0-
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