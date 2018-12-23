Сбежавшего из дома подростка ищут в Витебске

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток поссорился с матерью и убежал из дома, его разыскивает милиция, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Мальчик 2005 года рождения проживает в Витебске по адресу ул. 15-я Полоцкая, 17. Он ушел в 16.00 и не вернулся. На вид парню 12-13 лет, его рост - 163 см. Волосы черные короткие, глаза карие.

"Был одет в свитер без горла в полоску черного, серого и оранжевого цветов, спортивные штаны серого цвета, майку с коротким рукавом черного цвета и носки черного цвета. Склонен к бродяжничеству, может находиться в подъездах многоэтажных домов, подвалах, а также ездить в общественном транспорте", - сообщили в УВД.

Тех, кто видел подростка, просят сообщить по телефону 102, (29) 514-11-81 или обратиться в любой отдел милиции. -0-