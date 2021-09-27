Сбежавшего из школы солигорского подростка нашли в Минске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбежавшего из школы солигорского подростка нашли в столице, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В Солигорский РОВД 23 сентября около 13.00 поступило сообщение, что 13-летний школьник без уважительной причины ушел из школы в неизвестном направлении. Социальный педагог учреждения образования обнаружила, что ребенок выключил телефон и не выходит на связь, домой он также не пришел. Она сообщила об этом в милицию.

"В течение нескольких часов правоохранители проверяли возможные места пребывания подростка, однако школьника найти не могли. Ответ на вопрос, куда мог направиться школьник, нашелся неожиданно: с солигорскими коллегами связались оперативники Октябрьского РУВД Минска - они обнаружили юного беглеца в лесопарковой зоне столицы. Было установлено, что школьник, сбежав с уроков, добрался до столицы на общественном транспорте", - рассказали в ведомстве.

В инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД рассказали, что после того, как ребенок был обнаружен, его передали опекуну - мальчик воспитывается бабушкой. По данному факту будет проведена проверка.-0-