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04 апреля 2021, 22:08

Сбежавший с полигона на грузовике военнослужащий найден

Фото из архива
Фото из архива

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбежавший военнослужащий Александр Караткевич найден, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".

Как сообщалось, 2 апреля военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузовика. Предполагалось, что он направился к месту проживания своей девушки - в Полоцкий район. По направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план "Перехват". Автомобиль был найден на обочине проезжей части в Ушачском районе. Беглец скрылся в лесном массиве. В 11 районах Витебской области проводились специальные мероприятия: милиция региона, внутренние войска, ОМОН совместно с подразделениями Министерства обороны прочесывали местность в поисках военнослужащего.

4 апреля около 20.00 к правоохранителям обратилась жительница деревни Лобани Ушачского района. Она сообщила, что видела молодого человека, похожего на разыскиваемого солдата. На место незамедлительно выбыли сотрудники милиции и задержали военнослужащего.

В настоящий момент он задержан, с ним проводятся оперативные и следственные мероприятия.

Правоохранители благодарят гражданку за оказанное содействие.-0-

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