Сбил женщину и скрылся: возбуждено уголовное дело о ДТП в Пуховичском районе

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе на автодороге М5 вблизи деревни Хозянинки сегодня произошло серьезное ДТП: легковой автомобиль "Ситроен" сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места происшествия, сообщил Следственный комитет в своем telegram-аккаунте.
В тяжелом состоянии 56-летняя пострадавшая была доставлена в больницу.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий автомобиль, на котором совершен наезд, обнаружен в лесном массиве. Машина полностью уничтожена огнем. Личность водителя, владельца машины 1978 года рождения, установлена. Мужчина задержан сотрудниками милиции с помощью служебной собаки.
"Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия, изымаются следы, объекты, - сказано в сообщении. - Для оказания практической и методической помощи на место выбыли следователи областного аппарата, специализирующиеся на расследовании подобных преступлений".
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).
Следственные и процессуальные действия продолжается. С задержанным работают следователи.-0-
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