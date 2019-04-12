Сбил женщину и скрылся: возбуждено уголовное дело о ДТП в Пуховичском районе

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе на автодороге М5 вблизи деревни Хозянинки сегодня произошло серьезное ДТП: легковой автомобиль "Ситроен" сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места происшествия, сообщил Следственный комитет в своем telegram-аккаунте.

В тяжелом состоянии 56-летняя пострадавшая была доставлена в больницу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий автомобиль, на котором совершен наезд, обнаружен в лесном массиве. Машина полностью уничтожена огнем. Личность водителя, владельца машины 1978 года рождения, установлена. Мужчина задержан сотрудниками милиции с помощью служебной собаки.

"Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия, изымаются следы, объекты, - сказано в сообщении. - Для оказания практической и методической помощи на место выбыли следователи областного аппарата, специализирующиеся на расследовании подобных преступлений".

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).

Следственные и процессуальные действия продолжается. С задержанным работают следователи.-0-