Сбитого на трассе лосенка спасли в Лиде

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде спасли лосенка, которого нашли на трассе с поломанными ногами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Лидского райисполкома.

Лосенка обнаружили дорожники неподалеку от трассы М6 Минск - Гродно. Мамы рядом не было. Лосенок совсем молодой: возрастом около недели, весом около 25 кг. Скорее всего, животное попало под машину: у него были сломаны две ноги. До ампутации дело не дошло: на помощь пришли специалисты ветеринарного центра "Кот Бегемот". Операцию провели в субботу, 22 мая.

"Основная сложность была в том, что впервые к нам на операционный стол попал лось. Работаем все же больше с домашними животными. Операция прошла успешно, кости соединили и зафиксировали специальными пластинами. Сейчас важно выходить животное, но, что радует, уже в день после операции лосенок самостоятельно встал и начал ходить", - рассказал главный врач ветеринарного центра Павел Жульпа.

Для лосенка выделили одну из комнат ветклиники. Чувствует он себя хорошо. Правда, для восстановления и послеоперационного ухода, как рассказали в Лидском райисполкоме, его передадут в одну из сельхозорганизаций района, где есть необходимые для этого условия. В дальнейшем, считают специалисты, лосенок сможет вернуться в природу.

К слову, в прошлом году лидские ветеринары выходили косулю со сломанной ногой. Сейчас она живет в одном из домов-интернатов в Дятловском районе. Также они известны тем, что провели несколько уникальных операций по протезированию конечностей у домашних животных.-0-