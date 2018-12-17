Сбивший маму с ребенком на переходе в Минске водитель приговорен к 5 годам колонии-поселения

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель, сбивший маму с ребенком на пешеходном переходе в Минске, приговорен к 5 годам лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, передает корреспондент БЕЛТА.

Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. В пользу потерпевших (матери и сына) в счет материальной компенсации морального вреда с обвиняемого будет взыскано Br45 тыс.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчина признан виновным по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Аналогично по ч.1 ст.380 УК (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях использования такого документа самим исполнителем). Несколько лет назад мужчине на короткий промежуток времени было выдано временное разрешение на право управления транспортным средством. В нем он подделал даты, подпись, вклеил свое фото. Кроме того, он признан виновным по ч.1 ст.400 УК (заведомо ложный донос), поскольку сделал донос о якобы похищенном сотрудниками ГАИ паспорте.

Назначенное наказание отличается от того, которое предлагал государственный обвинитель. Старший прокурор отдела прокуратуры города Минска Александр Король запрашивал 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. "После получения приговора будет проверена его законность, обоснованность принятого судом решения", - сказал он журналистам после оглашения приговора.

Нетрезвый 74-летний водитель Geely LС-cross 31 мая около 19.00 на перекрестке улиц Матусевича и Петра Глебки в Минске сбил 24-летнюю женщину и ее двухлетнего сына. Мать с ребенком пересекали дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. В результате ДТП они получили множественные тяжелые травмы и были госпитализированы. Как выяснилось, пенсионер был лишен права управления за езду в пьяном виде и совершение дорожно-транспортных происшествий. В момент ДТП мужчина двигался со скоростью более 70 км/ч при ограничении на данном участке в 60 км/ч. У перехода он не снизил скорости. Ранее привлекался к уголовной ответственности.-0-