15 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сбивший насмерть ребенка в Чашникском районе водитель автобуса был трезв, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня около 16.00 в деревне Заборье. Водитель автобуса "ПАЗ" вез детей со школы и сада. В районе остановки он наехал на вышедшего из автобуса 5-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок скончался на месте.

В автобусе находилось 11 детей и 2 сопровождающих. На остановке 7 ребят вышли. По словам водителя, в какой-то момент он заметил, что наехал на одного из них. Пояснить, как именно это произошло, мужчина не смог. Его водительский стаж - 39 лет.

Перед выездом мужчина прошел предрейсовый контроль (медицинское освидетельствование и инструктаж). Все необходимые документы на автобус в порядке, транспорт исправен. Также сегодня автобус прошел плановый техосмотр. Кроме того, водителя проинструктировали сотрудники ГАИ об особенностях вождения при перевозке детей.

По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства смертельного наезда установят во время следствия.-0-