Сбивший насмерть женщину в Орше маршрутчик получил 3 года ограничения свободы

14 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Оршанского района и Орши вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в результате которой погибла 50-летняя женщина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Инцидент произошел утром 5 октября 2018 года. Водитель маршрутного такси при повороте налево с проспекта Текстильщиков на улицу 1-го Августа наехал на 50-летнюю женщину, работницу одного из предприятий Орши. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась при доставлении ее в больницу.

В Орше маршрутка насмерть сбила женщину Водитель маршрутного такси при повороте налево с пр. Текстильщиков на ул. 1-го Августа наехал на 50-летнюю женщину, работницу одного из предприятий Орши.

"Смягчающими ответственность обстоятельствами судом признал чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие на иждивении малолетнего ребенка", - отметили в областном суде.

На основании ч.2 ст.317 УК Беларуси мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также на 5 лет его лишили права управлять транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. Водитель ранее судим не был.-0-