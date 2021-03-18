Сбивший пенсионерку на переходе водитель маршрутки приговорен к "домашней химии"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений пенсионерке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

По материалам дела, водитель маршрутного такси 19 августа 2020 года, во второй половине дня, ехал по улице Асаналиева в Минске. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу возле остановки общественного транспорта, мужчина не учел, что из остановившегося троллейбуса выходят пассажиры. На пешеходном переходе он наехал на переходившую дорогу женщину. В результате ДТП пешеход получила многочисленные тяжкие телесные повреждения.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-