Сбытчика психотропов и его клиента задержали в Мозыре

25 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре задержали сбытчика психотропов и его клиента, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники наркоконтроля Мозырского РОВД задержали 26-летнего мужчину, который ранее был судим за кражу и управление авто в состоянии алкогольного опьянения. При личном обыске у него обнаружены неиспользованные шприцы, а также подготовленный для инъекции шприц с веществом желто-коричневого цвета. По результатам экспертизы, изъятое является особо опасным психотропным веществом - альфа-PVP массой 0,1779 гр.

Правоохранители установили, что мужчина может быть причастен к сбыту психотропов. Позже вышли на 20-летнего местного жителя - его клиента, при котором были две пипетки с наркотическим веществом. Также курительные приспособления были замаскированы под сигареты и хранились в пачке среди других сигарет.

Проведенная экспертиза подтвердила: изъятое - особо опасный психотроп альфа-PVP массой 0,1262 гр.

Оба мозырянина задержаны и помещены в ИВС. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.-0-