Сбытчика психотропов задержали в Бресте

Фото УВД Брестского облисполкома
Новости темы "Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Московского РОВД Бреста задержали местного жителя за сбыт психотропных веществ, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.
Мужчина 1991 года рождения приобретал психотропы в России и сбывал своим знакомым в Бресте. При осмотре его места жительства правоохранители обнаружили и изъяли более 40 г особо опасного вещества - пара-метилэфедрона, а также альфа-PVP и марихуану.
Фото УВД Брестского облисполкома
В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело по ч.3. ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса.-0-